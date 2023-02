Alar Laneman ⟩ Ohvitser peaks suutma tunnistada oma vigu

Keskmaa õhutõrje saaga algas 30. juunil 2020, kui me koos kolleeg Leo Kunnasega kohtusime kaitseministeeriumis kaitseväe juhataja kindral Martin Heremiga, ning pakkusime välja, et kuna eeldatavasti kogu koroonakriisi ületamiseks laenatud raha sihtotstarbeliselt ära ei kulutata, võiks osa sellest riigikaitsesse panustada. Olles eelnevalt konsulteerinud rahandusminister Martin Helmega, käisime välja idee, et lisaks kehtivas eelarvestrateegias määratud rahale võiksime investeerida lähiaastatel umbes 300 miljonit eurot – sellest 50 miljonit miiniveeskamise ja rannakaitse ning 250 miljonit keskmaa õhutõrje võimekuse loomiseks. Soovisime aidata kaitseväe juhatajat. Iga okas loeb.