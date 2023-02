Lauri Läänemets ⟩ Valimiste põhiteema on toimetulek, mitte oravate nähtamatu käsi või EKRE tondilood

Sõltumata kohast, ajast või vormist on parempopulismi sisu alati sama: keerulistele küsimustele lihtsad vastused ja süüdlaseks keegi võõras – immigrant, seksuaalvähemus, süvariik. Vihapoliitika tekib aga majandussüsteemis ja ühiskonnas, kus inimesed jagunevad võitjateks ja kaotajateks. Viimased paarkümmend aastat on seda võitjate-kaotajate masinat kütnud Reformierakonna nähtamatu käsi, mistõttu ongi täna ülimalt raske mõista: kuidas saab olla Reformierakond lahendus EKRE-probleemile, mille paremliberaalne poliitika ise on tekitanud?

Julgeolek on Eesti poliitikas olnud läbiv joon ning seda mõistetavatel põhjustel – ajalugu, meie geograafiline asukoht ning muidugi pea aasta kestnud Venemaa täiemahuline agressioon Ukraina riigi ja selle elanike vastu. Detsembris Ukrainat külastades sain aga taas kinnitust sellele, et riigi vastupanuvõime põhineb inimeste endi kaitsetahtel. Mistahes relvadega või ilma on ukrainlased valmis oma riigi eest sõdima, sest nad teavad, et nende riik ja ühiskond erinevalt agressorist väärtustab inimesi, vabadusi, õigusi ja inimelu. Lisaks sõjalisele julgeolekule, kus Eesti on alati olnud eesrindlik, peaksime Ukrainas toimuva põhjal tegema järeldusi omaenda julgeoleku mõttes selle kõige laiemas mõistes.