Jaak Vilo ⟩ Tehisintellekt on saanud järgmise vahevõidu

Teise maailmasõja lõpp aastal 1945 pani USA sõjaaja teadust juhtinud Vannevar Bushi mõtlema, mida kõike võiks teadus tsiviilvajaduste heaks luua. Tema fantastiline essee «As We May Think» ennustas kõikehõlmava interneti teadmiste varasalve tekkimist koos masinatega, mis inimkonna tarkused meile kättesaadavaks võiks teha. Edasine on ajalugu. Arendati välja arvutikiibid, suur- ja personaalarvutid ning mobiiltelefonid. Leiutati internet, tekkis vaba informatsioon ja arendati tehnoloogiad internetist info leidmiseks. Selle käigus unistati, kuidas panna arvuti inimestele loomuomaselt mõtlema, et ta muutuks päriselt intelligentseks.