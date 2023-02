Laskesuusatamine on ala, kus võib lõpp-protokolli vaadates oodata pauku sealt, kus seda oodata pole. See ei tähenda muidugi, et Tuuli Tominga kuues koht MMi 15 km tavadistantsil oli sama suur šokk kui Leicester City triumf jalgpalli Inglismaa kõrgliigas või FC Porto Meistrite liiga võitmine.