PHILIPPE JOURDAN ⟩ Palun aidake mul kauem elada: abistatud enesetapp või palliatiivravi?

Nende töö aruanne on päris põhjalik ja dokumenteeritud ning iseenesest väga huvitav. Lühidalt, 2021. aasta 8. augustil andis ministeerium pressikonverentsil teada, et töörühma eksperdid on ühel nõul, et palliatiivset ravi ja terminaalhooldust tuleks tingimata edasi arendada, parandada mõlema kättesaadavust ja suurendada sellega seotud eksperditeadmisi. Eksperdirühm ei olnud üksmeelsel seisukohal, kas arsti poolt abistatud enesetapp või eutanaasia tuleks seadustada.