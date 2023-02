PRIIT PÕLDMÄE ⟩ Abilinnapea Lippuse avaldus Tallinna väikese ringtee vastu on kahjulik

Olen abilinnapea mõtetega selles osas täiesti nõus, et tuleb rohkem panustada rongi ja ja bussiliikluse tihendamisesse ning Tallinna ja lähiümbruse ühtse liinivõrgu loomisele. Aga ma ei saa aru, miks peab seda tegema väikese ringtee arvelt, mis on hoopis riigi korraldada.

On ju täiesti selge, et väike ringtee suunab just Tallinnast autod välja, sest ainuüksi Viimsi ja Nõmme kandist liikujatel pole Rae valda tööle sõites vaja enam läbida Tallinna kesklinna. Lisaks väheneb jõudsalt ka muu transiitliiklus, mis täna kesklinna koormab. Seetõtu selle projekti ära jätmine just linna poolt tundub täiesti jabur idee.