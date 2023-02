Jõudsin Kiievisse 22. veebruaril, lennukiga Varssavist. Praegu kõlab see üsna kummaliselt – lennukiga Kiievisse. Õhtul sõitsin koos vana tuttava Sergeiga rongiga Kramatorskisse Donetski oblastis. Sergei töötas enne sõda, see tähendab enne 2014. aastat Luhanskis kirurgina. Ta oli veendunud, et Venemaa ründab uuesti ja tuleb veel suurem sõda. Küsimus oli tema jaoks ainult millal.

Ma olin selles samamoodi veendunud. Sellepärast ma Ukrainasse sõitsingi. Taliolümpia oli Hiinas just läbi saanud. Nüüd see pidi algama. Kirjutasin veebruari algul Postimehes, et pärast olümpiat on oodata Vene presidendilt Putinilt suuri otsuseid. Lõpetasin kommentaari sõnadega, et siis peab Ukraina president Zelenskõi omakorda otsustama, kas hakata Venemaale vastu või mitte, hakata sõdima või mitte.