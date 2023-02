Lähenemas on Vene Föderatsiooni algatatud Ukraina-vastase agressiooni aastapäev. Mis on selle aasta jooksul muutunud ja kas on oodata sõja olulist ümberkujunemist lähitulevikus?

Uudistes näeme iga päev sõjateatri taktikalisi muutusi, kuid selle küsimuse prognoosimiseks on vaja kasutada oluliselt laiemat käsitlust. Esiteks sõda ei peeta kunagi sõdimise enda pärast. Sõda ja lahingutegevus peab tagama või toetama poliitiliste eesmärkide täitmist. Putini režiimi strateegiline eesmärk on peatada NATO laienemine ja Ukraina integratsioon transatlantilisse kultuuriruumi. See siht ei ole muutunud, tõsi sõjaline tegevus ei ole siiani selle eesmärgi täitumist taganud, kuid pole ka märke, et Putini režiim oleks valmis sellest loobuma.