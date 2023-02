MARI KLEIN ⟩ Kõik, millest räägitakse ja kirjutatakse, on reklaam

Aastaid tagasi noore ajakirjanikuna alustades oli mul palju õppida, aga üks õpetussõna jäi meelde eriti sügavalt: mitte kunagi ei tohi ajakirjanduses kirjutada enesetappudest, sest see toob alati kaasa suitsiidilaine. Ma ei tea, kas olukord on ajas muutunud või seda õpetussõna lihtsalt enam ajakirjanikele ei edastata, aga vahel on väga valus vaadata selle teema süüdimatut avalikku käsitlemist.