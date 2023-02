Alar Konist ⟩ Parim lahendus on põlevkivist elektri tootmine

Ma pole poliitik ega ka ettevõtja, vaid volitatud insener, professor. Lisaks hoian ühte kaheksast riiklikust tehnikaprofessuurist Tallinna Tehnikaülikoolis, milleks on põlevkivitehnoloogiate alane professuur. Just teadlase seisukohalt lähtudes väidan, et me võiksime põlevkivi kohta Eesti energeetikas hoopis teisiti vaadelda ja ka hinnata.