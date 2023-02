Agu Laius ⟩ Vananeda tuleb aktiivselt tegutsedes

Eesti elanikkond vananeb, sest inimeste eluiga pikeneb. See on toonud kaasa vajaduse muuta vanemaealiste poliitikat ja suhtumist vananemisse. Hiljuti valmis Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse vanusesõbraliku ühiskonna uuring, mille andmetele siinkohal toetun. Uuringu tellis MTÜ Kuldne Liiga ja seda rahastas sotsiaalministeerium.

Vananemise teema tõstatati globaalselt juba 1948. aastal, mil ÜRO koostas vanemaealiste õiguste deklaratsiooni. Aja jooksul on muutunud rõhuasetus. Uus mõiste on «aktiivne vananemine», mis viitab elukestvale osalemisele tööturul ja ühiskonnas ning eesmärgile elada tervelt, iseseisvalt ja kindlustatult. Vananemine ei puuduta ainult vanemaealisi. Seetõttu on oluline haiguste ennetamine ja tervislike eluviiside järgimine, kestev haridustee ja kohalikus kogukonnas osalemine kogu elu jooksul.