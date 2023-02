Veiko Kommusaar ⟩ Tervist turgutagu arstid, politseil on korrakaitse roll

Ootused politseinikule on kahtlemata kõrged – eeldame, et ta on justkui jurist, väitleja, tippsportlane ja Chuck Norris ühes isikus. Pole õige jätta talle ka arsti rolli. Las seda teevad need, kel vajalik väljaõpe ja oskused, kirjutab siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar.