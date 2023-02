Juhtkiri ⟩ Kapitalil on rahvus

Siit tekib ka teine küsimus, kas NATO riigi kaitseettevõte ikka peaks müüma suurosalust kõigi oskusteadmistega alliansivälistele omanikele. Ehk sarnane küsimus, mis tekkis, kui Hiina ettevõte Costco ostis osaluse Hamburgi sadamas. Tõsi, Araabia Ühendemiraatide läbisaamine ­NATOga on märksa parem kui Hiinal. See võib aga turbulentses Lähis-Idas järsult muutuda.

Kolmas küsimus seostub sellega, kas nii peaks tegema ettevõte, mis on seni hulgaliselt kasutanud kõikvõimalikke riigipoolseid tugiskeeme. Kuna Milrem on endiselt erafirma, milles pole Eesti riigi osalust, siis on sellega nagu kõik korras. Uusi investeeringuid on ettevõttel ilmselt vaja, et saavutada parem positsioon turul, kuhu riigid lähiaastail kindlasti palju raha toovad.