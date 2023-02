Soovime Ülemiste Citys inimestele pakkuda rohkem võimalusi liikumiseks, müravabamat ja loodusega rikastatud keskkonda. Tahame olla toeks ettevõtetele tervisejuhtimise tööriistade väljatöötamisel koostöös nii riiklike organisatsioonide kui ka erasektoriga. Paraku on Ülemiste City planeeritud nii, et jalakäijana on seal võimalik mööda jalgteid küll liikuda, aga ratta või tõuksiga liiklejad teedele enam ära ei mahu, sest jalutavad inimesed liiguvad tihti mitmekesi ja elavalt vesteldes. Seetõttu ei märgatagi, kui ratturid mööduda soovivad.