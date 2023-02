Mugavus on see, kui laps saab kooli minna võimalikult väheste teeületustega, ohutult, iseseisvalt ja teha seda kõike ilusal tänaval, kus on pink puhkamiseks ja puu varju otsimiseks. Laiskus aga sunnib vanemaid lapsi kooli ukse ette sõidutama. Sageli on aga laiskus tingitud teisest: koolitee on liikluse mõttes nii kohutav, et tulebki laps ukse ette panna, et ta üldse kooli jõuaks.