Brita-Maria Alas ⟩ Kuluhüvitised: häbi on, aga ei tunne

Üks selline näide on praegu riigikogulaste möödunud aasta kuluhüvitised: kel priskem(ad) kaust(ad), kellel täiesti tühi. Esimest korda nendega tutvununa teataks mu eakas, ent särtsakas vanaema suure tõenäosusega, et «kukub nähtust per*eli»: üle 4000-eurose brutopalgaga saadikud – mitmesugustest erakondadest – hüvitavad liialdamata kõike: kümneid paarieuroseid kohvisid või ostetud pastapliiatseid. Selline tšekkide kogumine on ju juba vaevanõudev raamatupidamine!

On jabur arvata, et lihtne inimeseloom sellise võimaluse ees oma töötšekke erilise hoolega analüüsiks – see on juurdunud trend ja justkui vaikiv kokkulepe, eriti kuna kõik teised sada saadikut võivad talitada täpselt samamoodi. Nii paistis ka näiteks kahe reformierakondlase kuluhüvitistest, kellest üks maksis maksurahast kinni oma öiseid peosõite ja teine korraldas valijatele mitme tuhande euro eest uhke kogunemise, mida ise tegelikult õigeks ei pea. Asjakohane näide on ka keskerakondlane, kes müüs oma auto maha ja rendib sedasama sõidukit nüüd maksumaksja raha eest.