Ene-Margit Tiit ⟩ Eestlased on jätkuvalt maarahvas, eesti keel ja kultuur maal vajavad tuge

Linnaline elukeskkond iseloomustab lisaks Tallinnale suuremaid maakonnakeskusi, aga ka Kohtla-Järve suuremaid linnaosi ning Narvat ja Sillamäed. Väikelinnalise elukeskkonnaga on Põlva, Rapla, Jõgeva, Elva, aga ka suuremate linnade lähiasulad nagu Peetri, Tabasalu, Loo Harjumaal, Tõrvandi ja Ülenurme Tartumaal, Paikuse ja Viiratsi vastavalt Pärnu ja Viljandi külje all. Kogu ülejäänud Eestimaa, sealhulgas ka päris pisikesed linnad, nagu Abja-Paluoja, Mõisaküla ja Kallaste, moodustab maalise elukeskkonnaga piirkonna.

2021. aasta rahvaloenduse andmetel elas linnalise elukeskkonnaga piirkondades 61%, väikelinnalistes piirkondades 9% ja maalistes piirkondades 30% Eesti elanikest. Ligikaudu sellisena on Eestis linna- ja maaelanike suhtarvud püsinud pikka aega, pärast kiiret linnastumist möödunud sajandil kolhooside sundmoodustamise ajendil. Tõsi, viimastel kümnenditel on osa maarahvast rännanud riigi ja maakondade äärealadelt pealinna lähistele ja osa linnarahvast kolinud linna lähedale maale.

Kui aga lähemalt vaadata, kes elab linnas, kes maal ja väikelinnas, näeme, et see pole kaugeltki juhuslik jaotus. Võttes väikelinna- ja maaelanikud kokku tingliku nimetusega «linnavälised», näeme, et 39% linnaväliste elanike seas on 42% kõigist Eestis sündinud Eesti elanikest, 44% Eesti kodakondsetest ja eesti keele oskajatest ning 48% siinsetest põliselanikest, kelle vanem(ad) ja vanavanem(ad) on Eestis sündinud. Mis kõige tähtsam – linnavälistes piirkondades elab täpselt pool (50%) etnilistest eestlastest ning 51% neist Eesti elanikest, kelle emakeel on eesti keel.