Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach ütles Venemaa ja Valgevene sportlaste võimalikust osalemisest Pariisi olümpiamängudel rääkides, et ajalugu näitab, kes teeb rahu jaoks rohkem. Rahvusvahelise spordiorganisatsiooni juhina võiks ta ajaloost muidugi teada, kuidas autoritaarsed režiimid rahvusvahelist sporti poliitilistel eesmärkidel kasutavad.

Ka Kremlile on see tuttav strateegia. Sotši olümpia ja 2018. aasta jalgpalli MM olid Putini isiklikud turundusprojektid, millega ta soovis tõestada, et Venemaa suudab korraldada suuri sündmusi maailmaareenil. PR-plaani osana andis ta enne mänge amnestia mitmele kuulsale vangile, nagu Pussy Riot, Mihhail Hodorkovski ja Greenpeace’i aktivistid.