Väino Rajangu ⟩ Mida tähendab elektri kuutasu? Ebamäärasuse hind on üle 3 miljoni euro.

Artiklis «Kas saame Eesti Energiale loota?» (PM 02.02) lahkab Erkki Koort riikliku energiaettevõtte küsitavaid tegevusi. TTÜ emeriitprofessor, elektriinsener Väino Rajangu kirjutab, et küsitavusi on rohkem ja need võtavad tarbija rahakotist märkimisväärse summa.