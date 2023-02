JUHTKIRI ⟩ Välisministri välispoliitiline ettekanne vaatas ajas ja ruumis Ukraina sõjast kaugemale

Sestap polegi imestada, et Reinsalu mainis oma sõnavõtus Ukraina abistamise olulisust, öeldes, et «ühiskonnana seisab Eesti Ukraina selja taga». Eesti kui Ukraina tagala on seadnud erakondadest kahtluse alla ainsana EKRE, kelle esindaja Peeter Ernits riigikogus ka vastavaid küsimusi esitas. Talle sekundeerib Postimehele antud intervjuus EKRE esimees Martin Helme. Jääb näha, kui palju Ukraina abistamises kahtlemine EKRE-le 5. märtsil hääli toob.

On kiiduväärt, et Reinsalu ettekanne ei piirdunud geograafiliselt üksnes Ida-Euroopaga. Välisminister mainis oma sõnavõtus Hiinat, milleta ei saa läbi ilmselt ükski välispoliitiliselt laiem vaade maailmale. Ent lisaks sellele ei unustanud Reinsalu just viimastel aastatel jõulisemalt esile kerkinud küsimust, kuidas siduda välispoliitika tihedamalt ettevõtlusega. Ehk kuidas toetada Eesti ettevõtteid piiri taga. Ettevõtluskeskuste avamine Soulis ja Singapuris on ses plaanis tervitatav, sest on ju Ida-Aasia maailma majanduse üks enim arenevaid piirkondi.