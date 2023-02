Ajateenijate eelnevat kogemust riigikaitseõpetuse tundidega on teadlased uurinud, aga seni puuduvad tõendid nende õpilaste rahulolu kohta, kes on riigikaitseõppe läbinud, ent pole plaaninud end riigikaitsega siduda. Ka nende hääl on eelseisva reformi eel oluline, sest selliste õpilaste osakaal jääb ka tulevikus suuremaks neist, kes kaitseväkke lähevad.