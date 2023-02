MARKO KALJUVEER ⟩ Vene sportlased olümpial oleks suurim julgeolekuoht pärast Müncheni veresauna

Me ei tohi mitte mingil juhul kinkida Venemaa ja Valgevene sportlastele õigust osaleda 2024 olümpial, kuniks käib verine sõda Ukrainas. Kuniks Putin teeb Venemaal seda, mida ise tahab, kuniks ta teeb sellist sõjapropagandat ja venemaalaste ajud on nii ära pestud, et hoia ja keela. Mitte keegi ei oska ega julge teistmoodi mõeldagi, veel vähem öelda, neid lihtsalt sunnitakse sõja poolt olema ja kogu lugu. Julm.