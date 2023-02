Lilia Müller ⟩ Kellele on mõeldud eurotoetustega tehtud investeeringud?

Kõik eelnimetatud investeeringud on tehtud meie inimestele, et neil oleks koht, kus sportida, nautida kultuuri, kus jalutada või kuhu koguneda. Et oleks ka maapiirkondadesse võimalik tuua elukvaliteeti, lootuses, et ehk jääb mõni pere ka maale elama, kui seal on oma küla- või linnakeskus või kergliiklusteed. Usun, et need suurepärased investeeringud on tehtud heas usus ja need parandavad mingil moel meie inimeste elukvaliteeti.