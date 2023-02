Owen Matthews ⟩ Ukraina lõppmäng: kaotatud alade tagasivõtmine on Ukrainale väga raske

Kindlasti vastas tõele, et Ukraina ootamatult äge vastupanu peatas venelaste pealetungi Kiievile. Kuid lüüasaamine Kiievi all oli samas suures osas ka Venemaa enda süü. Alusetu enesekindlus, vilets info vastupanu puudumise kohta, jalaväe puudumine, kohutav soomustaktika – venelased olid teinud kõik vead, mis üldse võimalik, ja maksid selle eest kallilt. Kiievi ümbruses olid nad pikas kolonnis kolmelt küljelt haavatavad. Tagasitõmbumine oli Vene kindralstaabi esimene arukas otsus sõja algetapis. Oluline on, et teist korda neid vigu ei korrata.