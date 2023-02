UKRAINLANNA EESTIS ⟩ Tragid Ukraina naised panevad Eestis juba ärisid püsti

Üks kuu vähem kui aasta on möödas hetkest, kui sellest riigist sai tegelikult minu teine kodumaa. Siis oli mul raske isegi ette kujutada, et jään siia nii pikaks ajaks. Märtsis mõtlesin iga päev, et veel natuke ja sõda saab läbi, suvel jalutan juba mööda oma armastatud Podilit...

Kuid selgus, et sõda kestab pikka aega ja minul nagu ka veel sadadel tuhandetel ukrainlastel tuli õppima elama teises riigis: leida töö, üürida korter, minna keelekursustele, õppida tundma kultuuri, eluviisi, traditsioone ja seadusi, mille järgi kohalik ühiskond elab. See kõik ei olnud lihtne, sest ma polnud kunagi Ukrainast lahkuda plaaninud ja mul polnud kunagi olnud eesmärki välismaale elama kolida. Kuid Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu sundis ukrainlasi kodumaalt lahkuma ja uue keerulise eluga kohanema.

Viimastel andmetel elab Eestis praegu umbes 69 000 ukrainlast. Niisuguse väikese Euroopa riigi jaoks on seda väga palju. Ja vaatamata sellele, et Eesti plaanis algselt Ukrainast vastu võtta mitte rohkem kui 10 tuhat põgenikku, pakub ta jätkuvalt ukrainlastele peavarju ning teeb kõik võimaliku ja võimatu, et me tunneksime end siin koduselt. Ja me loomulikult oleme tänulikud.