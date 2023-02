ERIK PUURA ⟩ Enne tuumajaama rajamist tuleb lahendada need lahtised küsimused

Rääkides riskidest, on suureks riskiks peetud tekkivaid jäätmeid, nende käitlemist ja lõppladestusse paigutamist, kus näiteks kõrge radioaktiivsusega jäätmed peavad olema isoleeritud 100 000 aastaks, kuniks nende radioaktiivsus langeb sisuliselt looduslikule tasemele.

Ei vasta tõele, et Soomes ja Rootsis vastavad lahendused puuduvad. Töötasin 1990ndate keskel ise Stockholmis teadusrühmas, mis tegeles tuumajäätmete lõppladestu riskide modelleerimisega. Geoloogina tean ja väidan, et ka Eestis on rakendatav vastav tehnoloogia, kus jäätmed paigutatakse vaskkonteineritesse, viiakse sügavale Maa sügavusse kristalsetesse kivimitesse ning ümbritsetakse veel lisaks metabentoniitse saviga.