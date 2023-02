Sel nädalal vaatluse all olevad rahanduspoliitilised küsimused toovad erinevused erakondade vahel väga selgelt esile. Kahjuks on seetõttu aga ka näha, et põhimõttelised muutused võrreldes asjade praeguse seisuga on selles valdkonnas enamikul teemadel pigem ebatõenäolised. Toetusest erakondade hulgas jääb üleüldiselt väheks või on ebatõenäoline, et samal seisukohal olevad erakonnad vähemalt järgmises riigikogus ühte koalitsiooni satuvad.