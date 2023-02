Eelarve suuremad kulugrupid on seotud pensionide, hariduse ja tervisega. Valitsusaparaadis on kindlasti kohti, kus saab teha midagi efektiivsemalt, aga neid kohti pole ilmselt palju, sest Eesti riik on juba õhuke. Samuti peame arvestama, et juba tehtud otsused, nagu kaitsekulutuste kasv ja hoolekande reform, tähendavad ka täiendavat tööjõu vajadust. Avaliku sektori kulutuste vähendamine tähendaks toetuste või oluliste funktsioonide kallale minekut.