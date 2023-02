Intressimäärad euroalal on kiirelt tõusnud, ja see tõstatab küsimuse, kas majandusse pandud laenukapitalist sündiv tulu(määr) suudab ületada laenu teenindamisest sündivat kulu. Mõeldes viimastele kallimatele reformidele, on neid raske käsitleda n-ö investeerimisprojektidena ja pigem on tegemist sammudega, mis lihtsalt tarbimist elavdavad.