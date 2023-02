Kuus nädalat on erakonnad tutvustanud oma lubadusi kõige tähtsamates riigielu valdkondades. Vaid Parempoolsed (PP) on järjekindlalt tõotanud higi, verd ja pisaraid, aga nad teavad ise ja teab ka valija, et neil ei ole lootust riigikokku saada. Ülejäänud on kõike lubanud süle ja seljaga. Asi on juba läinud niikaugele, et ka riigikogu on pandud autopiloodile, sest keegi ei taha võtta vastu ühtki otsust, mis võiks valijat pahandada.