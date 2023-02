ETTEVÕTJATE LIIDU PRESIDENT ⟩ Järvanil on õigus - rahaline toetus kriisis ettevõtetele ei ole lahendus

Mul ei ole statistikat selle kohta, kui palju ettevõtteid riigi poolt pakutud universaalteenusele (edaspidi UT) üle läks. Kuid tean, et väike- ja keskmise suurusega ettevõtete puhul ei olnud see hulk teps mitte suur. Peamiseks põhjuseks see, et UT avanemisel jäid kõik lepingu muutmisega seotud riskid – leppetrahvid ja muu – ettevõtjate enda kanda.