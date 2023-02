Marlen Laanep ⟩ Jätame roosa prügi sõbrale ostmata, see ongi kingitus

On arusaadav, et meie fookus on üksteise otsa kuhjuvatel kriisidel – jätkuval koroonapandeemial, maavärinal Türgis, Venemaa sõjal Ukraina vastu ja rekordilisel inflatsioonil – ning inimesed mõtlevad hetkel pigem enda toimetulekule, mitte globaalsetele probleemidele, nagu kliimakriis ja süvenev ebavõrdsus. Meie õnneks on võimalik enda toimetulekut siduda ka keskkonnahoidlikkuse ning teiste toetamisega, mispärast on meie tänavune sõbrapäeva sõnum lihtne, kuid tõhus: hoiame kokku!