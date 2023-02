Ülo Kaasik ⟩ Eesti riigirahandus vajab kursimuutust

Eesti madal võlakoormus on aidanud meil selle sajandi suurte kriisidega paremini toime tulla ja kasulik oleks omada puhvrit ka tulevikus. Selleks on vaja vältida võla liiga kiiret paisumist. Kriisiaja eelarved on olnud suures puudujäägis ja riigieelarve plaanid näevad puudujäägi, st võla kasvu püsimist. Konkreetseid samme eelarvetasakaalu poole liikumiseks on raske leida ka valimislubadustest, kirjutab Eesti eelarvenõukogu liige, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.