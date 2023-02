Jüri Kotšinev ⟩ Venemaa liigub paratamatult diktatuuri poole

Uurimiskeskus Economist Intelligence Unit (EIU) avaldas uuendatud indeksi demokraatia olukorrast maailma riikides. 2022. aasta andmetel fikseerisid EIU analüütikud demokraatia taseme rekordilise langemise Venemaal. See tase kukkus 146. kohalt 167. kohale. Selles tabelis on Venemaad alates 2011. aastast kantud autokraatliku valitsemisega riikide hulka. Enne seda oli ta kantud hübriidriikide hulka. Praegu on Venemaa langenud samale tasemele Guinea ja Venezuelaga. Languse põhjus on teadagi eelmisel aastal alanud sõjaline pealetung Ukrainale ehk siis täismahuline sõda.