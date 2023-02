Adik Levin ⟩ Perearstist on saanud meditsiinilise kõrgharidusega dispetšer

Millegipärast püüdsid poliitikud tol ajal kõik eelmise süsteemi laste esmatasandi arstiabi hävitada, et viia see süsteem kiiremini lääne mudeli tasemele. Minu paljud kolleegid Saksamaalt ja Prantsusmaalt ütlesid, et ärge lammutage oma pediaatrilist esmatasandi süsteemi, kuna tema organisatoorne struktuur on parem kui meil. Kuid ei, meil oli vaja kiiresti järele jõuda lääne mudelile.