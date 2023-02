Jevgeni Ossinovski ⟩ Udujutt, et põlevkivitööstus saab samamoodi jätkata, tuleb lõpetada

Inimtegevuse mahutamine planetaarsetesse piiridesse on lähikümnendite olulisim transformatsioon, mis puudutab kõiki ja kõike. Muidugi ei ole see lihtne. Aga meil ei ole alternatiivi. Me peame seda tegema. Oma laste, oma riigi ja – liialdamata – inimkonna tuleviku nimel.

Kuna tegemist on kõiki eluvaldkondi puudutava muutusega, mis eeldab kiiret tegutsemist, aga ka pikaajalist planeerimist, on oluline, et selleks tekiks adekvaatne juhtimisraamistik. Just selleks on Eestil vaja kliimaseadust. Usun, et see peaks olema uue riigikogu üks esmaseid prioriteete, sest aega adekvaatsete kliimaplaanide tegemiseks on jäänud vähe. Mis oleks sellise seaduse sisu?