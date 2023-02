JUHTKIRI ⟩ Lääs peab takistama Moldova muutumist Valgeveneks

Reedel teatas ootamatult tagasiastumisest Moldova peaminister Natalia Gavrilița, viidates kodusele ebastabiilsusele. Nii Ukraina võimud kui ka Moldova eriteenistused on viidanud Kremli kavatsusele Moldova üle kontroll saavutada. Riigis on toimunud Moskva mahitusel suured meeleavaldused valitsuse vastu ning reedel läbisid Moldova õhuruumi ka kaks Vene raketti, rikkudes seega riigi suveräänsust.

Nii Gavrilita kui ka Moldova president Maia Sandu on olnud selgelt euroopameelsed. Moldova on saanud Euroopa Liidult kandidaatriigi staatuse ning Gavrilita oli enne tagasiastumist kohtunud just varem ka Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Euroopa Liidu Ülemkogu eesistuja Charles Micheliga, et arutada Moldova ELi perspektiivi.

Samas on Moldova 100 protsenti sõltuv Vene gaasist, kuid Venemaa ei tarni gaasi enam endisel määral. Säärane asjaolu on tinginud elektrikatkestused ning inflatsioon on tekitanud olukorra, kus paljud inimesed ei suuda maksta oma arveid. Riigi üht osa kontrollib Vene armee toetusel elus püsiv Transnistria režiim. Lisaks on riigis ka väga suur hulk Ukraina põgenikke. Need on faktorid, mis ei luba riigis stabiilsust ja vähem korruptsiooni saavutada.