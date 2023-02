ANALÜÜS ⟩ Venemaa pole enam riik, vaid hiiglaslik luureteenistus

Kui algas Krimmi ründamine eraldusmärkideta sõduritega, siis oli selles klassikalisi sõjakavaluse ja luureoperatsiooni elemente. Toimuvat eitati kõige kõrgemal tasemel. Tegelikult polegi olnud niivõrd ohtlik Venemaa propaganda oma rahva hulgas, vaid see, et Venemaa juhid on silmagi pilgutamata valetanud oma kolleegidele välismaal. Veelgi hullem, need on uskunud ka ning näinud seal hinge, sügavust ja mida iganes muud.