Rait Maruste ⟩ Miks me jõudsime omavalitsustest omaviletsuseni

Täna on Eestis 79 kohalikku omavalitsust, neist 15 linna ja 64 (maa)omavalitsust ehk valda. Alla 5000 tuhande elanikuga on 15 kohalikku omavalitsust, neist enamik väikesaared. Elanike arvu mediaan on 7768 elanikku. Tõsised probleemid on üles kerkinud just mediaanist allpool oleva elanike arvuga omavalitsustes.