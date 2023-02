Indrek Luberg ⟩ Postimehe «Hääleandja» kiskus erakondadelt maskid

Välja joonistub väga selge pilt. Esiteks, kas konkreetse erakonna poliitikud esindavad sarnast maailmavaadet või on neid sinna erakonda kokku toonud midagi muud, nagu näiteks võimupositsioon või soov olla koos võitjatega. Teiseks, kas erakonna poolt endale ja teistele külge kleebitud sildid vastavad tegelikkusele või mitte. Valijal on siin paljutki, mida tähele panna.

Reformierakonna kandidaatide vastustest selgub, et nad ei esinda enam erakonna asutamisaegade maailmavaadet, vaid on ümber tsentri pilla-palla laiali. Vasakpoolsemad ja paljud ka konservatiivsemad kui see, mida erakonna ametlik kuvand on näidata püüdnud.