Lauri Vahtre ⟩ Meid ähvardavad venelaste kollektiivsed ajaloomüüdid ja neuroosid

Venelased on näiteks veendunud, et neid pidevalt rünnatakse ja läänel on alati olnud kuri nõu Venemaa ära hävitada. Nagu professor Peeter Tulviste loenguist mäletan, on see tüüpiline kurjategija maailmapilt: see inimene seal teisel pool tänavat vaatas mind, järelikult tahab ta mind rünnata, järelikult ma lähen ja peksan tal näo segi.