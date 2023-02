Kui Riivo Tuvike tuli 2019. aastal pangandusest lennujaama juhtima, tabas sektorit pandeemia. Ka siis tuli teha raskeid valikud, kuidas lennujaam kriisist läbi tuua nii, et võimalikult vähe inimesi töö kaotaks. Täna on küsimus, kas hoida lennujaam kallite investeeringutega edasi maailma parimate hulgas või tuua allahindlustega ­rohkem lennuliine. Tegelikult on need muidugi omaniku esindaja ehk majandusministri otsused.