PRIIT PULLERITS ⟩ Kes on meie aja valekangelased ja kes tõelised sangarid?

Aga asi ei ole ainult Avandis. Kel sügavam mälu ja avaram pilk, teab, et oma nõrkustest ja pahedest ning nendega võitlemisest rääkimine on avaliku elu tegelaste puhul juba pikaajalisem ilming. Tundub, et vahel lausa moeasi. Nii meil kui ka mujal.