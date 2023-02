Tuul Sepp, Randel Kreitsberg ⟩ Loovus toitumisel ohustab loomade tervist

Nutikatele loomadele pakub inimese kujundatud looduskeskkond rohkelt võimalusi leida toitu, mida looduskeskkonnas on alati piiratud koguses ja mille peale reeglina looduses on alati kõvem löömine. Eelise saavad vähem valivad liigid. Generalistidele ehk kõigesööjatele on juba loodus kaasa andnud võime nautida erinevaid toite, samas kui spetsialistidest toitujad kõige muu kui oma lemmiktoidu peale sülitama on sunnitud.