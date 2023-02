Priit Pullerits ⟩ Sõda kipub muutuma närvikõdi pakkuvaks meelelahutuseks

Isegi kui toimetuste koosolekuil on juba mullu kevadest kõlanud ettepanekud, et peame lisaks sõjauudistele pakkuma lugejaile ka muud, sest inimesed ei jaksa kuust kuusse lugeda peamiselt vaid õudustest, näitab Tõnissoni-nimeline konkurss, et nood muud teemad ei lähe lõpuks kuigivõrd korda ka neile, kes nonde kajastamise vajadust läbi aasta alatihti meelde tuletasid. Ehk toimetuste juhtidele, kellest paljud kuulusid konkursi žüriisse.