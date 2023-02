Riho Terras ⟩ Kuidas haarata Ukraina sõjas initsiatiiv Venemaa vastu

Viimase aasta julgeolekuarengud näitavad selgelt, et NATO ja Euroopa Liidu tegevus on olnud pigem reaktiivne ja aeglane. Kui Ukraina on suutnud lahinguväljal luua endale kasulikke olukordi ning haaranud initsiatiivi, siis poliitiline otsustustsükkel lääneliitlaste hulgas on vastupidine. Strateegiline initsiatiiv on endiselt Venemaa käes. Kuidas saavutada pikas perspektiivis otsustuskiirus, mis mängib meie kasuks? See on tulevikku vaadates võtmeküsimus.