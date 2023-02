KAUBANDUSKOJA ÕIGUSJUHT ⟩ Eesti huvide kaitse EL-i õigusloomes ei ole läbipaistev

Tänane olukord on selline, et huvigruppe kaasatakse üha rohkem Eesti seisukohtade kujundamisse, kuid pärast seisukohtade kinnitamist ei toimu enam suhtlust riigi ja huvigruppide vahel. Seetõttu puudub edasisest protsessist ülevaade. Keeruline on ka hinnata, kui edukalt kaitsevad meie ametnikud ja poliitikud Eesti huvisid Brüsselis.