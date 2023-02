MAREK TAMM ⟩ Humanitaaria uued horisondid

​Humanitaarteaduste kutsumuseks, nagu nimigi viitab, on uurida inimest, eriti seda, kuidas inimene enda, teiste ja maailmaga suhestub ning neid suhteid tähendusega varustab. Tähendusloome on inimeseks olemise kõige olulisem tunnus, «inimene on endakootud tähistusvõrkudesse püütud loom,» nagu on tabavalt kirjutanud Ameerika antropoloog Clifford Geertz.