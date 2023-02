BETTY ESTER-VÄLJAOTS ⟩ Kiired ja nobedad (ja targad!) ajakirjanikud kasvavad peale

Pildistamised ja õnnitlemised võtavad aega, aga staaride järel ootajad peavadki kannatlikud olema. Lõpuks õnnestub Brita tagasi saada ning kohvikunurka korraks paigale istutada. Tal on jube kiire. Kui minna töö ajal Brita laua juurde midagi seletama, on ta umbes pool minutit kestnud jutu ajal suutnud rääkida-kirjutada eri kolleegidega, panna umbes viis pealkirja, saata mõned push’id (need pealkirjad, mis telefonidesse ja kelladesse tulevad), üle täpsustada ja toimetada ühe artikli ja käia kohvi võtmas. Tagasi töölaua taha istudes demonstreerib Brita pisut (mõnikümmend) aastat vanemale kolleegile (omavahel öeldes) väga närvidele käivat kommet kirjutada klaviatuuril adekvaatset juttu, samal ajal kõrvalseisjale otsa vaadates. Kõrvalseisja saamatuse ja abituse tunne on täiesti õigustatud.