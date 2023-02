Kasvatuses ja hariduses on kõikvõimalikest reformidest ja uuendustest rääkimine nii järjepidev, et samahästi võiks haridusasutused juba üldse uuendusasutusteks ümber nimetada. Enne kui mõni arengukava või muu dokument valmis jõuab saada, on selge, et õige pea tuleb see ümber teha ja ära uuendada.